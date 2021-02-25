В России учредили Союз музейных котов

Государственный Эрмитаж и «Республика кошек», которая объединяет два котокафе в Санкт-Петербурге и Музей кошки в Ленинградской области, создали Союз музейных котов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря эрмитажных котов Марию Халтунен.

По ее словам, учрежденный союз пока будет существовать в виртуальном формате.

В пресс-службе отметили, что его создание будет способствовать тому, что животные закрепятся в учреждениях культуры на законных основаниях.

«Это дает возможность нашим коллегам, которые пока не встали на уверенный официальный путь, на него встать», — сказала Халтунен.

Она также допустила, что Союз музейных котов в будущем станет общероссийским.

Ранее в Тверской области официально трудоустроили кота.