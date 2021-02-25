Дело о блокировке 426 сайтов на Украине закрыли

Уголовное дело, из-за которого на Украине были заблокированы 426 сайтов, в том числе РБК и соцсеть LiveJournal, было закрыто. Об этом сообщает «Cтрана.ua» со ссылкой на замглавы МВД Украины Антона Геращенко.

В четверг, 25 февраля, стало известно, что Национальная комиссия Украины предписала заблокировать 426 сайтов по решению суда.

Соответствующее решение было вынесено 4 февраля Голосеевским районным судом Киева. Основанием для него послужила статья уголовного кодекса о мошенничестве в больших размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.