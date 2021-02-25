В ОНК подтвердили, что Навального этапировали в колонию

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева подтвердила, что блогер Алексей Навальный был этапирован из столичного СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина» в исправительную колонию общего режима для отбытия наказания, передает ТАСС.

При этом общественник заявила, что она не знает, в какую колонию его увезли.

В четверг, 25 февраля, защита Навального сообщила, что его этапировали из СИЗО.

По словам адвоката Ольги Михайловой, стороне защиты не сообщили, в какое именно учреждение он был отправлен.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.

20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.