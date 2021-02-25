В Нидерландах от коронавируса привились больше миллиона человек, сообщил и.о. министра здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге в Twitter.

«Состояние дел на 25 февраля 2021 года: вчера был поставлен ежедневный рекорд — сделано более 50 000 инъекций за один день. Всего сделаны 1 169 302 прививки», — написал политик.

Жителей страны прививают препаратом Pfizer и BioNTech. Всего в стране коронавирусом заразились больше миллиона, скончались 15 тыс. человек.

Ранее число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн.