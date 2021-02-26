В Крыму назвали глупыми заявления Европы по статусу полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, напомнившего, что в Евросоюзе не признают присоединение Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, позиция Борреля является «очередным глупым заявлением». Она также указала, что представители Евросоюза «никогда не были в Крыму и не общались с крымчанами».

«В ЕС только и могут, что на протяжении семи лет говорить одно и то же заученное годами. Как говорится в пословице, в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь», — подчеркнула Гридчина.

Глава украинской общины Крыма призвала европейских представителей обратить внимание на случаи нарушения прав человека в Европе и на Западе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.