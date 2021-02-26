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Общество. Новости

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Прага, Чехия Прага, Чехия

Чешские власти предложили ограничить передвижение граждан на фоне пандемии

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал ограничить возможность передвижения граждан по стране на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, чешское правительство рассматривает инициативу, в рамках которой жителям могут запретить покидать районы их проживания.

«Исключения должны быть сделаны только для поездок на работу, а также с целью оказания помощи ближайшим родственникам», — подчеркнул Бабиш.

Он добавил, что данное ограничение может вступить в силу с понедельника, 1 марта, и действовать в течение трех недель.

Премьер отметил, что стране необходим новый режим ЧС, чтобы передвижение граждан было максимально ограничено.

Ранее Бабиш предупредил о приближающейся из-за COVID-19 катастрофе. Кроме того, власти Чехии уже вводили режим ЧС по просьбе краевых властей. Он будет длиться до воскресенья, 28 февраля.

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