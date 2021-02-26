Россиян предупредили о мошеннических звонках «со знакомых номеров»

Заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко предупредил о способе мошенничества с подменой номера телефона.

По его словам, многие россияне не отвечают на звонок, если видят незнакомый номер. Этим пользуются злоумышленники, которые стараются повлиять на потенциальную жертву при помощи маскировки звонка под известный человеку номер.

Технически реализовать подмену номера не очень сложно. В настоящее время можно найти сервисы и программы, которые позволяют маскировать номер при совершении звонков через интернет. Также возможно получить доступ к списку контактов человека, особенно если он сам разрешает к нему доступ.

«Есть несколько приложений, которые предлагают разные способы представления входящего звонка и, что важнее, могут показать, как вы записаны в телефонной книге другого абонента — для этого надо обоим зарегистрироваться в приложении и дать права доступа к контактам», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Он отметил, что через такое приложение доступ к контактам в телефоне может получить и злоумышленник.

Назаренко призвал осознавать риски телефонного мошенничества и минимизировать их.

Ранее стало известно, куда можно пожаловаться на телефонных мошенников.