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Общество. Новости

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В жилом доме Нижнего Новгорода взорвался газ

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На цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде взорвался газ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС и очевидцев.

«Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода поступило в пятницу в 9.13», — сказали в ведомстве.

Один из очевидцев заявил, что взрыв произошел в суши-баре. О возможных жертвах не сообщается. На месте работают специалисты.

Ранее два человека погибли и 10 пострадали при взрыве газа в доме в Петропавловске.

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