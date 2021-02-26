В жилом доме Нижнего Новгорода взорвался газ

На цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде взорвался газ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС и очевидцев.

«Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода поступило в пятницу в 9.13», — сказали в ведомстве.

Один из очевидцев заявил, что взрыв произошел в суши-баре. О возможных жертвах не сообщается. На месте работают специалисты.

Ранее два человека погибли и 10 пострадали при взрыве газа в доме в Петропавловске.