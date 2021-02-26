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Общество. Новости

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На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре Канавинского района в Нижнем Новгороде, 26 февраля 2021 года На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре Канавинского района в Нижнем Новгороде, 26 февраля 2021 года

Источник назвал предварительную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

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Газ в кафе в Нижнем Новгороде мог взорваться из-за неисправного оборудования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа», — сказал источник.

Другие детали не сообщаются.

Взрыв газа произошел в утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суше-баре. После взрыва начался пожар. Под завалами могут находиться еще два человека.

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