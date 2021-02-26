В Москве задержали группу подпольных банкиров, «заработавших» больше миллиарда рублей

Полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По предварительным данным, группа подпольных банкиров совершала незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. С помощью фиктивных договоров мошенники выводили средства клиентов из денежного оборота. За свою деятельность они получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств.

Как отмечается, злоумышленники действовали сразу в нескольких регионах, используя около 200 созданных ими организаций. Нелегальный доход подпольных банкиров превысил 1 млрд рублей.

По местам проживания в Москве были задержаны семь подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор — 56-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей.