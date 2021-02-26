В Кремле высказались о сертификатах по вакцинации от коронавируса

Россия пока не планирует вводить сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока о сертификатах в России говорить преждевременно, но подобная договоренность очень важный аспект», — сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, Москва изучит эти документы и при необходимости свяжется с коллегами в Европе.

Ранее лидеры ЕС договорились об электронных сертификатах вакцинации. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, на уточнение всех деталей потребуется минимум три месяца.