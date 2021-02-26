ТАСС: число привившихся от COVID-19 в мире вдвое превысило количество заразившихся

В мире число привившихся от коронавируса людей в два раза превысило количество заразившихся, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

По данным на полдень 26 февраля, всего с начала пандемии в мире вакцинировались около 227 млн человек — это около 2,9% населения планеты. Притом СOVID-19 выявили у 113,1 млн.

Как отмечает агентство, 75% всех привившихся являются жителями восьми стран: США, Китая, Великобритании, Индии, Турции, Израиля, Бразилии и ОАЭ.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что от коронавируса привились около 4 млн россиян. За прошедшие сутки в России за сутки выявили 11 086 случаев коронавируса. Всего в России заразились 4 223 186, вылечились 3 783 386, умерли 85 304 человека.