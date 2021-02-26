Собянин: Москва преодолела самый страшный период пандемии COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новым вызовам, передает «Интерфакс».

«Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», — сказал градоначальник.

Он добавил, что при возникновении новых эпидемиологических ситуаций, власти будут готовы к борьбе гораздо лучше, чем год назад.

Ранее Собянин допустил скорую отмену коронавирусных ограничений.