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Общество. Новости

Появилось видео момента взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

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В сети появилось видео с моментом взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, снятое на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На видео видно, что взрыв произошел недалеко от проезжей части, клубы дыма перекрыли обзор автомобилистам.

В результате взрыва газа пострадали три человека, находящихся в здании. Также известно, что из-под завалов извлекли одну женщину, ее госпитализировали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, что взрыв произошел из-за неисправности оборудования.

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