В России хотят сажать в тюрьму на срок до 5 лет за оскорбление памяти ветеранов

В Госдуме предложили лишать свободы на срок до пяти лет за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Соответствующие поправки были направлены представителями всех фракций в комитет по госстроительству и законодательству, передает ТАСС.

Поправки предлагают внести в законопроект об изменениях в Уголовный кодекс РФ, который изначально предусматривал только распространение действующей статьи о наказании за реабилитацию нацизма на такие преступления, совершенные в интернете. Проект об изменениях в УК РФ уже был одобрен в первом чтении.

Так, за оскорбление памяти защитников Отечества будет предусматриваться штраф в размере до трех млн руб., либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. При совершении преступления группой лиц через СМИ и интернет штраф составит от 2 млн до 5 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет.

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