Ледовая арена открылась в коттеджном поселке «Березки River Village»

Крытая ледовая арена в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» начала 26 февраля, в пятницу, свою работу на Рублево-Успенском шоссе, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

На торжественной церемонии открытия побывали представители ГК «Галс», известные хоккеисты и профессиональные фигуристы.

«Теперь жителям Рублево-Успенского шоссе не придется преодолевать огромные, даже по меркам Москвы, расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спортом», – отметил руководитель бизнес-направления «Коммерция» ГК «Галс» Андрей Мухин.

Для жителей и гостей комплекса уже приобретены 100 пар новых коньков.

Арена будет открыта для всех гостей и жителей поселка круглый год.

«Мы очень рады создавать в наших проектах многогранное пространство, которое позволяет заниматься спортом, организовывать насыщенный и запоминающийся отдых для каждого», — подчеркнул Мухин.

Нестандартные размеры ледовой арены позволяют проводить как групповые, так и индивидуальные занятия по хоккею и фигурному катанию. Для взрослых и детей, а также для профессиональных спортсменов в комплексе предусмотрены 4 изолированные раздевалки, 2 зала для функциональных тренировок и прокат оборудования.

А уже начиная с грядущего понедельника, в спортивном комплексе у юных хоккеистов и фигуристов появится большой выбор занятий: для маленьких хоккеистов тренировки будут проводиться в секции «Slap Shot» и хоккейной школе «Golden Lions», а фигуристы смогут записаться в «Лигу фигурного катания» и школу «Безумные снежинки».

Примечательно, что в тренерском составе - заслуженные тренеры, мастера спорта международного класса с опытом работы больше 20 лет.