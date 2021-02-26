СК прокомментировал версию о причинах взрыва в Нижнем Новгороде

Следователи работают на месте взрыва газа в Нижнем Новгороде, делать выводы о причинах произошедшего на данный момент преждевременно, заявили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее некоторые Telegram-каналы назвали причиной взрыва в жилом доме утечку газа в магистральном трубопроводе, проходящем рядом со зданием.

В СК отметили, что в настоящее время сотрудники изымают необходимые вещественные доказательства, на основании которых будет проводиться исследование для выяснения причин произошедшего.

«Делать какие-либо выводы рано», – подчеркнули в региональном управлении ведомства.

Взрыв газа произошел в утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суше-баре. После взрыва начался пожар. Источник назвал неисправное оборудование причиной взрыва.

Спасатели извлекли из-под завалов всех людей, в результате взрыва пострадали трое. В Канавинском районе Нижнего Новгорода введен режим чрезвычайной ситуации.