Молдавия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

В Молдавии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Facebook написал бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Он сообщил, что в пятницу, 26 февраля, в республике была официально зарегистрирована эта российская вакцина.

Как отмечается, Молдавия стала 38-й страной мира, которая одобрила данный препарат.

На этой неделе стало известно, что вакцину «Спутник V» зарегистрировал Египет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.