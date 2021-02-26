Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V) Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V)

Молдавия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Молдавии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Facebook написал бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Он сообщил, что в пятницу, 26 февраля, в республике была официально зарегистрирована эта российская вакцина.

Как отмечается, Молдавия стала 38-й страной мира, которая одобрила данный препарат.

На этой неделе стало известно, что вакцину «Спутник V» зарегистрировал Египет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.