Молдавия опровергла данные о регистрации «Спутника V»

Молдавия не зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», заявила пресс-секретарь президента страны Майи Санду Сорина Штефырца. Об этом сообщает Reuters.

По словам Штефырцы, использование препарата в Молдавии будет разрешено только после его регистрации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее о регистрации «Спутника V» в Молдавии сообщалось на официальной странице препарата в Twitter.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.