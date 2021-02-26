Двое сотрудников ярославской ИК-1 задержаны после публикации видео с избиениями

Двое сотрудников ярославской исправительной колонии (ИК) №1 задержаны по подозрению в избиении осужденных, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Следствие готовит ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, указано в сообщении.

23 февраля «Новая газета» опубликовала видео по расследованию, согласно которому гражданин Грузии Важа Бочоришвили умер после избиений сотрудниками ИК-1.

Управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Региональное управление ФСИН начало внеплановую проверку в колонии.