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Общество. Новости

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Задержан экс-министр внутренних дел Ингушетии

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Бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмед Погоров задержан в Назрани по делу о несанкционированных акциях в 2019 году, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске», – рассказали в СК.

Ранее Погорову было предъявлено обвинение по статье УК РФ об организации применения насилия в отношении представителей власти. В его отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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