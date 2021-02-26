Агентство по медикаментам Молдавии подтвердило регистрацию «Спутника V»

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии подтвердило, что в республике была официально авторизирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V», передает пресс-служба ведомства.

В заявлении агентства отмечается, что было решено на определенных условиях разрешить применение вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень срочного использования. Речь идет о препаратах Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и «Спутник V».

Ранее Молдавия опровергла сообщения о регистрации «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.