Нижегородский губернатор назвал причину взрыва газа в жилом доме

Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде не был связан с газовым оборудованием в кафе на цокольном этаже здания, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Его слова приводит РИА «Новости».

«Приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод, его будут перепроверять», — рассказал глава региона.

Он добавил, что в настоящее время специалисты завершают проверку на наличие возможных источников утечки газа.

Глава областного управления МЧС Валерий Синьков сообщил, что сотрудники ведомства принимают необходимые меры, чтобы «исключить возможность нахождения каких-нибудь газовоздушных смесей в подвальных помещениях» здания.

Утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода произошел взрыв газа, после чего начался пожар. По данным очевидца, газ взорвался в суши-баре на цокольном этаже здания. Источник назвал неисправное оборудование причиной взрыва.

Спасатели извлекли из-под завалов всех людей, в результате взрыва пострадали трое. В Канавинском районе Нижнего Новгорода введен режим чрезвычайной ситуации.