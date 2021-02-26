СМИ: неизвестный поджег себя возле телецентра «Останкино»

Неизвестный, предположительно, поджег себя возле телецентра «Останкино» в Москве по неустановленным мотивам, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Предполагается, что 45-летний мужчина получил сильные ожоги второй и третьей степени, у него обгорело 25% кожи. В частности, пострадали голова, грудь и руки.

После поджога он успел обратиться к охране телецентра с просьбой о помощи, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на площади Независимости в Минске мужчина, предположительно, совершил самоподжог. По словам очевидцев, пламя с горящего человека сбили охранники Дома правительства при помощи огнетушителей. В результате мужчина был госпитализирован.