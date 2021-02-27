В Челябинской области женщина замерзла насмерть

Жительница города Карталы в Челябинской области заблудилась из-за метели и погибла по дороге с работы. Об этом сообщает 74.ru, ссылаясь на районную администрацию.

Отмечается, что она возвращалась на такси, однако водитель не смог подъехать к дому.

«Она вышла, машина уехала, и женщина почему-то, видимо, пошла не в ту сторону», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что россиянка связалась с экстренными службами, как только поняла, что потерялась. Согласно данным ГУ МВД по Челябинской области, полицейские и спасатели сразу начали поиски женщины, однако из-за погодных условий они оказались безуспешными.

«Когда пропавшую нашли в поле, она уже была мертва», — отмечает издание.

Погибшей было 66 лет. Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента, проводится процессуальная проверка. По данным портала, в администрации района готовы оказать помощь семье женщины.