В США рекомендовали одобрить вакцину Johnson & Johnson

В США консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал разрешить применение в стране вакцины Johnson & Johnson от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования совета.

Отмечается, что FDA может разрешить препарат к применению на «экстренных» основаниях уже в субботу, 27 февраля. Таким образом, в США будут использовать уже три вакцины от COVID-19, две другие — производства Pfizer и Moderna.

По мнению экспертов совета, потенциальная польза от вакцины превышает возможные риски.

Производством вакцины занимается фирма Janssen Pharmaceutica (принадлежит концерну Johnson & Johnson). Эта вакцина является векторной, как и российская «Спутник V», а также англо-шведская AstraZeneca. Препарат использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в Соединенных Штатах вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

Johnson & Johnson рассчитывает поставить до 20 млн доз вакцины до конца марта и до 100 млн доз до конца июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в ЮАР прибыла первая партия вакцины Johnson & Johnson от COVID-19.