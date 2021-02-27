В России выявлено 11 534 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 11,6% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 439 пациентов, полностью выздоровели 16 020 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 234 720 случаев коронавирусной инфекции, из них 85 743 — с летальным исходом. Вылечились 3 799 406 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что через год-два коронавирус нового типа может стать сезонной инфекцией.