Пассажирка автобуса выстрелила в пенсионерку в Петербурге

В Петербурге произошел конфликт со стрельбой между пассажирками автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку», — рассказали в ведомстве.

В результате пострадавшая была госпитализирована с ранением щеки средней степени тяжести.

Инцидент произошел между двумя женщинами 26 февраля в Невском районе у станции метро «Дыбенко».

Злоумышленница была задержана и доставлена в полицейский участок. Обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина открыл стрельбу у клуба в Петербурге.