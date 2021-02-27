Пассажирка автобуса выстрелила в пенсионерку в Петербурге

В Петербурге произошел конфликт со стрельбой между пассажирками автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку», — рассказали в ведомстве.
В результате пострадавшая была госпитализирована с ранением щеки средней степени тяжести.
Инцидент произошел между двумя женщинами 26 февраля в Невском районе у станции метро «Дыбенко».
Злоумышленница была задержана и доставлена в полицейский участок. Обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мужчина открыл стрельбу у клуба в Петербурге.