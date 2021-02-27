Читатели японского журнала «признали» потерю Курил

Читатели японского журнала Shukan Gendai пришли к выводу, что Япония вряд ли сможет вернуть Курильские острова.

По мнению одного из читателей, Япония постоянно повторяет о возвращении островов, но при этом не может посмотреть на эту проблему конструктивно. Также он отметил необходимость в пересмотре стратегии правительства в отношении России.

Другой человек обратил внимание на то, что на Курилах «уже 80 лет живут русские».

«Их акватория богата рыбой и морскими ресурсами. Она имеет большое военно-стратегическое значение для России, откуда ее подводные лодки могут успешно сдерживать ВМФ противника», — сказала он, отметив, что о возврате островов в таком случае не может быть речи.

Третий читатель вообще заявил, что президент России Владимир Путин «не так уж плохо» относится к Японии и демонстрировал «какое-то подобие готовности достигнуть с ней соглашения по территориям». Он добавил, что японское государство само упустило свой шанс, а РФ сильна и доказала это.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

Ранее сообщалось, что жители Японии испугались размещения российских средств РЭБ на Курилах.