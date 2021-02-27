Нападение «детей-единорогов» на ювелирный оказалось пиар-акцией

Владелица ювелирного магазина в одном из торговых центров в Южно-Сахалинске наняла детей, напавших на магазин в костюмах единорогов, для пиар-акции. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что дети в костюмах единорогов забежали в ювелирный магазин в одном из торговых центров Южно-Сахалинска, разбили молотком витрину и убежали.

О том, что произошедшее было всего лишь постановкой, полиции рассказала сотрудница магазина. В настоящее время правоохранители готовят материалы для привлечения виновных лиц к ответственности.

Отмечается, что детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве.

«Ограбление детьми магазина должно было привлечь внимание к нашему магазину, сделать ему пиар. Мы не собирались вызывать полицию. Это сделали охранники торгового центра», — рассказала сотрудница ювелирного магазина Виктория Готлевская.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.