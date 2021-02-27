Четверо россиян задержаны за перестрелку в Шлиссельбурге

Пять человек, в том числе четверо россиян, задержаны за перестрелку в кафе в Шлиссельбурге, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что фигурантам от 23 до 36 лет. Среди них также владелец кафе.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об аресте мужчин. При их задержании были изъяты несколько единиц оружия.

По данным МВД, конфликт произошел во время так называемой «стрелки» представителей одной диаспоры, которые борются за сферы экономического влияния.

Согласно записям с камер видеонаблюдения в заведении, в потасовке участвовали около 60 человек.

В Следственном комитете по Ленинградской области возбудили дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в российском Шлиссельбурге устроили перестрелку.