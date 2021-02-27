В центре Москвы проходит акция памяти Бориса Немцова

На Большом Москворецком мосту в столице проходит акция памяти убитого в 2015 году политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.

Люди с цветами приходят к месту убийства политического деятеля на мосту. Тротуары от проезжей части отделяют железные ограждения, на проезжей части дежурит экипаж ДПС.

Вход на Красную площадь перекрыт полицией.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве посетил место убийства Бориса Немцова.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.