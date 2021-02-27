Митинг с требованием отставки Пашиняна проходит в Ереване

В Ереване начался митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает «Интерфакс».

Акция проходит на перекрытом демонстрантами центральном проспекте Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции. На улице сооружена сцена и установлена профессиональная аудиоаппаратура.

Отмечается, что проспект перекрыт с 25 февраля. Также на нем установлены палатки, в которых ночуют оппозиционеры.

Кроме того, митинг проходит в городе Капан на юге Армении, акцию организовал мэр этого города Геворк Парсян.

Ранее были названы два сценария развития Армении после протестов.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.