Жительница Воронежа убила двух детей и покончила с собой

Жительница Воронежа убила двух своих детей, а затем покончила с собой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительным данным, 26 февраля 43-летняя женщина, находясь в своей квартире, зарезала 22-летнюю дочь, задушила 8-летнего сына, после сама свела счеты с жизнью.

Погибших нашел вечером того же дня глава семейства, вернувшийся с работы. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Производятся действия, направленные на установление всех причин произошедшего.

Ранее сообщалось о женщине, убившей своих двух детей в Москве.