Сотрудницу Baza задержали на вокзале в Петербурге

Правоохранители задержали сотрудницу Baza Мяйле Мачюлите на Московском вокзале в Санкт-Петербурге в субботу, 27 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Уточняется, что девушка приехала в северную столицу вместе с братом на выходные. За некоторое время до задержания к Мяйле обратился сотрудник полиции, с которым она была знакома, и сказал, что хочет передать ей важные сведения, которые могут ее заинтересовать. Сам полицейский был непосредственно в Петербурге и предложил журналистке встретиться лично на Московском вокзале.

«Уже в Петербурге Мяйле прямо во время встречи задержали сотрудники УСБ МВД, – во всяком случае, именно эти документы они показали брату Мяйле. Мы не знаем, где сейчас находится наша журналистка», — говорится в сообщении.

Кроме того, адвокаты Baza не могут с ней связаться, чтобы предложить ей помощь.