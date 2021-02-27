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Общество. Новости

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В районе пожара в центре Москвы перекрыли движение

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В районе пожара в центре Москвы перекрыли движение. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«В связи с возгоранием квартиры по адресу Пятницкая улица, дом 6/1 сотрудниками ГИБДД перекрыто движение в районе происшествия», — говорится в публикации.

Уточняется, что движение перенаправлено на Большой Овчинниковский переулок.

Ранее сообщалось, что пожар на Пятницкой улице начался в двухэтажном здании старой постройки с ресторанами и барами. Информацию о возгорании подтвердили в МЧС.

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