Умер обвиняемый в пытках осужденного экс-замначальника ярославской колонии

Умер бывший замначальника по воспитательной части колонии №1 (ИК-1) Ярославля Иван Калашников, который также являлся фигурантом дела о пытках сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова. Об этом ТАСС рассказала адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.

Калашников имел онкозаболевание. По словам Бирюковой, он скончался именно от тяжелой болезни. Эту информацию она получила от адвокатов сотрудников УФСИН, которые на данный момент проходят по другому уголовному делу об избиениях в той же колонии.

Видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля было опубликовано в июле 2018 года «Новой газетой». По данным издания и фонда «Общественный вердикт», который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. В результате было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, и задержаны 15 человек, в числе которых 13 экс-работников колонии.

В ноябре прошлого года суд оправдал двоих из 13 обвиняемых по делу о пытках в ярославской колонии.