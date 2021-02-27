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Общество. Новости

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Украинские власти назвали причину пожара в городе Черновцы

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Пожар в Городской клинической больнице №1 в украинском городе Черновцы произошел из-за возгорания кислородной трубы. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

«В палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 [Черновцов] произошло возгорание кислородной трубы — хлопок», — сообщили власти.

Уточняется, что один человек погиб, еще один человек получил ранения.

Взрыв произошел в городской больнице №1 в украинском городе Черновцы в субботу, 27 февраля. Пациенты были эвакуированы.

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