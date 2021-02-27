В Хорватии обнаружили заражения южноафриканским штаммом коронавируса

В Хорватии выявлены первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

По словам эпидемиолога из Хорватского института общественного здравоохранения Горанки Петрович, также были обнаружены заражения британским штаммом — 30 из 600 исследованных образцов, что составляет 5%.

«Также у двух человек, которые вернулись из Африки, из Занзибара, был подтвержден южноафриканский вариант [коронавируса]», — сказала Петрович.

Ученый подчеркнула, что британский штамм коронавируса распространяется быстрее южноафриканской мутации.

Ранее эксперт рассказал о выявленных в России мутациях коронавируса.