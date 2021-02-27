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Общество. Новости

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В СНБО считают «божьей карой» отключение нового телеканала на Украине

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Отключение на Украине нового телеканала «Первый независимый», вероятно, является «божьей карой». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что СНБО не имеет к отключению телеканала никакого отношения. При этом он выдвинул две версии случившегося: «техническая ошибка» и «божья кара».

«Что случилось с этим каналом, почему он прекратил [вещание]? Возможно, там у них какая-то техническая ошибка. А может, это божья кара», — сказал Данилов в эфире украинского СМИ.

Он уточнил, что телеканалы, которые не нарушают украинские законы, не испытывают никаких проблем с вещанием.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости». 26 февраля начал вещание телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»). Однако уже вечером его отключили.

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