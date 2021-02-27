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Общество. Новости

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Милонов призвал ужесточить наказание за порнографию

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал создать в уголовном кодексе отдельную статью, предусматривающее наказание за производство и распространение любых материалов, показывающих «половые контакты с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда, с людьми в беспомощном состоянии, с мертвыми или животными». Об этом пишет РИА «Новости».

Соответствующий запрос уже был направлен министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Как подчеркивается в документе, преступления против половой неприкосновенности граждан «составляют немалую долю общей статистики преступлений» в стране. Как отметил Милонов, на них способны «злодеи, находящиеся в угаре удовлетворения своей больной похоти».

Депутат считает, что к таким преступлениям подталкивают доступные порнографические материалы.

«В пару кликов… можно оказаться на сайтах, которые более напоминают архивы гестапо, нежели страницу с эротическими материалами», — приводятся слова Милонова.

Ранее Милонов усомнился в приобретении духовного опыта на крещенских купаниях.

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