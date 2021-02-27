Уголовное дело возбудили после гибели пациента в больнице украинских Черновцов

Украинская полиция возбудила уголовное дело после смерти пациента из-за пожара в больнице украинских Черновцов, сообщили в Нацполиции Украины.

Дело заведено по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В Нацполиции уточнили, что уже ведутся следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара.

«Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.

Известно, что в результате случившегося погиб 76-летний пациент, еще один пациент получил 75% ожогов тела и находится в реанимации.

Взрыв произошел в городской больнице №1 в украинском городе Черновцы в субботу, 27 февраля. Пациенты были эвакуированы. Позднее украинские власти назвали причину пожара в городе Черновцы.