В Коми четырехлетняя девочка попала в реанимацию из-за нападения стаи собак

В Коми стая бродячих собак напала на четырехлетнюю девочку, ребенка госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Животные напали на девочку во дворе города Печора. Ребенок получил травмы головы, лица и ног. Девочка перенесла операцию и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию отлова животных без владельцев, а также оказание таковых услуг», — говорится в сообщении.

Ранее в Красноярске госпитализировали школьницу после нападения на нее бродячих собак.