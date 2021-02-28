Мария Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина, вспомнила о пытках в американских исправительных учреждениях. Об этом она рассказала в фильме для НТВ.

По словам девушки, ее перевели в карцер, где продержали четыре месяца. Она указала, что по международным стандартам туда нельзя помещать на более чем 15 дней.

Россиянка сообщила, что ночью в карцере каждые 15 минут включали свет, а также «спрашивали: «Are you окay?» («С тобой все в порядке?»). «До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить», — рассказала Бутина.

Кроме того, она заявила, что ее пытались склонить к приему каких-то препаратов. Россиянка подчеркнула, что в американских тюрьмах заключенных «не бьют», а пытают психологически, заставляя их «пойти на прием психотропных препаратов», поскольку под ними «допрашивать проще».

Девушка также сообщила, что надзиратели пять раз в день приходили в камеру и раздевали ее догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды.

По словам Бутиной, свет в камере почти никогда не выключали. Помимо этого, надзиратели воздействовали на психику заключенных с помощью громких звуков, добавила она.

Ранее сообщалось, что в США бывшего бойфренда Бутиной Пола Эриксона приговорили к семи годам тюрьмы.

Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года. Она получила 18 месяцев тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В конце октября 2019 года россиянку освободили и выслали на родину.