На Сахалине откололась льдина с 26 рыбаками

На Сахалине свыше 20 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины во льду, ведется спасательная операция. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Инцидент случился в районе села Мальково Корсаковского района области.

«В результате отжимного ветра образовалась трещина в 4 километрах от берега, шириной до 30-40 см», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что от берега были отрезаны около 26 рыбаков.

Как отметили в МЧС, к месту происшествия направляются спасатели на двух лодках, двух снегоходах, одном судне на воздушной подушке «Хивус-10».