Доминикана возведет стену на границе с Гаити

Президент Доминиканской республики Луис Абинедер сообщил, что на границе с Гаити будет построена стена в качестве меры борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью. Об этом сообщает Twitter администрации главы государства.

По его словам, власти республики введут новые меры по усилению безопасности на границе государств во второй половине текущего года.

Абинедер заявил, что на наиболее конфликтных участках границы будет построена двойная стена а, на остальных — простая стена. Кроме того, он рассказал, что будут установлены датчики движения, камера распознавания лиц, радары и инфракрасные системы.

Политик отметил, что такие меры в ближайшие два года позволят положить конец нелегальной миграции, транзиту краденого транспорта и незаконному обороту наркотиков, а также укрепить территориальную целостность страны.