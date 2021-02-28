В Петербурге трое мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку

Следователи завели уголовное дело об изнасиловании 16-летней жительницы Санкт-Петербурга в собственной квартире. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

В СК отметили, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход и результаты проверочных мероприятий, а также поручил докладывать ему о всех промежуточных результатах.

Также он потребовал провести проверку в отношении следователя, в производстве которого находится это дело, так как подозреваемым не была избрана мера пресечения.

Ранее СМИ сообщили, что мать пострадавшей сообщила об изнасиловании в петербургскую полицию. Женщина рассказала, что инцидент случился ночью 22 февраля на Морском проспекте. В результате 16-летнюю девушку госпитализировали с серьезными травмами и ссадинами.