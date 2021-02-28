В Госдуме предлагают запретить вылов животных для дельфинариев

Законопроект, полностью запрещающий вылов морских млекопитающих в России, готовится к первому чтению в Государственной думе, сообщает издание «Известия» со ссылкой на автора документа, депутата Светлану Бессараб.

В частности, в случае принятия закон сделает невозможным вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев.

«Сегодня их вылов по морально-этическим соображениям запрещен во многих странах», – пояснила Бессараб.

При этом в России шоу с дельфинами и передвижные «морские цирки» процветают, а сами животные зачастую содержатся в неподходящих для них условиях, указано в сообщении.

Кроме того, выловленные на российской территории морские млекопитающие поставляются также и в китайские дельфинарии по цене до $2 млн за особь, что делает данный нелегальный бизнес прибыльным. По данным Фонда защиты китов, в Китай продают около ста животных в год.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете передвижных зоопарков и цирков.