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Общество. Новости

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Вирджиния стала первым южным штатом, выступившим за легализацию марихуаны

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Законодатели американского штата Вирджинии одобрили законопроект о легализации реакционного использования марихуаны с 2024 года, сообщает Associated Press.

Если губернатор штата Ральф Нортем одобрит законопроект, то Вирджиния станет 15-м штатом США, где легализована марихуана, и первым южным штатом, одобрившим подобное применение. Отмечается, что Нортем ранее уже положительно отзывался о поправках.

Так, с 1 января 2024 года взрослые жители Вирджинии смогут законно хранить до 28,3 г каннабиса. Тогда же начнутся легальные продажи и вступят в силу правила, регулирующие местный рынок марихуаны.

Ранее сообщалось, что конгресс США проголосовал за легализацию марихуаны по всей стране

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