Врач рассказал, кто плохо переносит перепады температуры и давления

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, кто кроме метеозависимых людей тяжело переносит перепады температур и давления. Об этом сообщает Ura.ru.

Перепадами температур считается изменение погоды на 5-6 градусов, отмечает специалист. Важно следить не только за реальной температурой, но и тем, как она ощущается. Также значительную роль играют давление и влажность.

По его словам, наиболее зависимыми от погоды являются дети до 5-6 лет лет, женщины, вступившие в фазу менопаузы, люди старше 60 лет. У каждой из представленной категории людей есть проблемы с терморегуляцией.

Кроме того, скачки температуры негативно сказываются на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с пониженным или повышенным артериальным давлением и страдающих любыми хроническими болезнями.

В свою очередь директор Уральского института кардиологии Ян Габинский назвал правила, которые помогут быстрее привести организм в норму в периоды температурных качелей. Так, необходимо исключить физические нагрузки и продолжительные прогулки на улице, оградить себя от стресса и перед выходом на улицу постоять несколько минут в подъезде, чтобы адаптироваться к перепадам температур.

Ранее врач рассказал о последствиях для организма при резком изменении погоды.